تجارب ملهمة لسيدات من حول العالم.. "هن" الأكثر تأثيرا

شغف يولد داخل الأنثى منذ طفولتها، خاصة في المجتمعات المنغلقة أو التي لا تمنح مساواة حقيقية بين الجنسين، بضرورة تجربة ما يخوضه الرجل، ولمَ محرم عليها أن تكون في بعض المواضع، تتجاوز الأنثى عوائق كثيرة في طريق البحث عن ذاتها، عليها رعاية الأطفال والعمل، جنبا إلى جنب مع إثبات كونها جديرة بهذا العمل، سيدات لم تقف أمامهن الحدود بين الدول عائقا، سعين خلف نجاح، بدأن في الشعور به منذ الصغر، أو حولت حياتهن تجارب قاسية مررن بها، ليصبحن "النساء الأكثر تأثيرا من حول العالم".

الرقص، وحقوق الإنسان، الدفاع عن المستضعفين، العلم والطب، دعم حرية الرأي، وإبراز قضايا المرأة في المجتمع، مجالات مختلفة وأهداف واحدة لنساء اختلفن في التربية ومكانها، واتفقن وكبرن على نفس التأثير، أصبحت كل واحدة منهن نموذجا ومثالا، مؤسسة قائمة بحد ذاتها، تشاهدها الفتيات، ويسترشدن بنورها في طريق مظلم في بعض المجتمعات النامية، وقليلة الثقافة، أو التي لا ترعى الحقوق بشكل كافٍ.

يحتفل العالم اليوم بالمرأة، وتتجه الأضواء صوب كل أنثى، تحاول أن تعلمها بأنها الأهم في حياة ذويها، سواء كانت معروفة في مجتمعها، أو ساقتها الظروف لتكون بارزة فيتم تكريمها والاحتفاء بها، يعرض الملف التالي قصص سيدات ناجحات، تجاوز هذا النجاح حدودهن الشخصية، وحدود بلدانهن، من مصر، والعراق والبحرين والأردن، والسويد وكوبا وأمريكا، تم اختيار بعضهن الأكثر تأثيرا في أعوام مختلفة، وبعضهن يتم تكريمهن في حدود محلية، ولكل قصة مغزاها، وتأثيرها.

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