بينها المجاملة وتجنب الدراما.. أشياء تمكنكِ من خطف قلب رجل "الميزان"

يعتبر مولود برج الميزان من الشخصيات التي تُقدس الحب في حياتها، فهو لا يستطيع أن يتخيل حياته بدونه، فهو ذات شخصية يُعتمد عليها تجديه وقتما شئتِ، يفعل ما بوسعه حتى يستطيع تنفيذ ما وعد به.

ورجل الميزان شخصية لا تحب المواجهة الحادة خلال التعامل مع الجنس الآخر، فهو يميل للسلام والهدوء والسكينة، إلى جانب كونه من الشخصيات التي تتمتع قدرة على التفكير بعقلانية واتخاذ القرارات الموضوعية، بحسب صحيفة"ديلي ميل" البريطاني.

رصد"هُن"، أبرز الأشياء التي تمكنكِ من الفوز بقلب "رجل الميزان" بسهولة ويسر:

- حاولي أن تكوني محور الانتباه في المكان الذي تتواجدين به سواء بأناقتك أو بلباقتك.

- اختاري الأنوثة والأناقة، فهو يعشق هذه الصفات في المرأة.

- اقضي وقتا أكبر معه لمعرفة المزيد عنه ولا تترددي في الدخول معه في مناقشات مثيرة وممتعة.

- اتركي له الفرصة للتحدث عن نفسه، الجدال الخفيف أمر ممتع بالنسبة له.

- المجاملات لها تأثير السحر.

- كوني صادقة في كل ما تقولينه وتفعلينه وقدمي المساعدة للآخرين عندما يكونوا في حاجة إليها.

- تجنبي الدراما والمبالغة في ردود أفعالك.

- كوني غامضة أحيانا وفي أحيان أخرى متكلمة وساحرة.

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