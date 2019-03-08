اليوم ولمدة 24 ساعة.. الهندوس ممنوعون من "الكلام" والقيام بأي أعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

بسبب اعتقادهم بنزول الأشباح والأرواح الشريرة على كوكب الأرض، يمتنع أتباع الديانة الهندوسية في إندونسيا عن الخروج من منازلهم ويقومون بإغلاق الإنترنت تمامًا لمدة 24 ساعة.

في يوم 7 مارس من كل عام يحتفل الهندوس بـ"عيد الصمت"، من خلال الامتناع تمامًا عن الحديث والصوم وعدم القيام بأي أعمال في ذلك اليوم، ويلتزمون بعدم استخدام أي من الأجهزة التكنولوجيا، ظنًا منهم أنهم بذلك يخدعون الأرواح الشريرة وأن الجزيرة خالية من السكان، وكذلك أيضًا يعرف "عيد الصمت" عند الهندوس باسم "يوم النظر إلى الذات"، وفق ما نشره موقع "ديلي ميل".

كما إنه يُطلب من غير الهندوس والسائحين المشاركة من خلال البقاء في منازلهم لإغلاق الجزيرة، بجانب إغلاق المطار الدولى فى "بالي"، ومحطتين لإنطلاق العبارات بمناسبة الاحتفال، وبحسب القوانين المحلية فإن من يخالف تلك العادات يعرض للعقاب الشديد.

ومن مظاهر الاحتفال أيضًا أن يتم إطفاء الأنوار داخل المنازل وفي الشارع، ويتم إغلاق الأماكن السياحية ومراكز التسوق، وفي حالة الطوارىء فقط يُسمح للسيارات والدراجات النارية بالسير على الطريق.

يذكر أنه تبلغ نسبة الهندوس 1.7% من سكان إندونيسيا، البالغ عددهم 250 مليون نسمة، فيما يشكل الهندوس 83.5% من عدد سكان جزيرة بالي، ويبلغ عددهم قرابة 4 ملايين نسمة.