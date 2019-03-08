معارك نسوية تاريخية ساهمت في تخصيص 8 مارس يوما عالميا للمرأة

اعتادت أجيال عديدة على إحياء اليوم العالمي للمرأة، منذ تحديده في 1909، لكن قصة اختياره بدأت في الاختفاء فالكثير من السيدات والفتيات قد يعتقدن أنه تم تخصيص ذلك اليوم، اعترافا بحقوق النساء، لكن تحديد ذلك اليوم اتخذ محطات عديدة، كان أبرزها:

ففي 1909 الاحتفال باليوم القومي للمرأة في الولايات المتحدة في 28 فبراير، وعيّن الحزب الاشتراكي الأمريكي هذا اليوم للاحتفال بالمرأة تذكيرا بإضراب عاملات صناعة الملابس في نيويورك، حيث تظاهرت النساء تنديدا بظروف العمل.

وفي 1910 اتخذ قرار الاجتماع الاشتراكي الدولي في كوبنهاجن اعتبار يوم المرأة يوما ذي طابع دولي، يراد منه تكريم الحركة الرامية إلى إتاحة الحقوق الإنسانية للنساء وبناء دعم لتحقيق حق النساء في الاقتراع. ولقي الاقتراح ترحابا كبيرا من المؤتمر الذي حضرته أكثر من 100 امرأة من 17 بلدان، بمن فيهم ثلاث نساء كن انتخبن في البرلمان الفنلندي. ومع ذلك لم يُعين يوم محدد لهذه المناسبة.

وفي عام 1911 كانت النتائج المترتبة على مبادرة كوبنهاغن هي الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في 19 مارس في النمسا والدانمرك وألمانيا وسويسرا، حيث شارك ما يزيد عن مليون رجل وامرأة في تلك الاحتفالات. وفضلا عن حقي التصويت وشغل المناصب العامة، طالبت تلك الاحتفالات بحق المرأة في العمل وحقها في التدريب المهني والقضاء على التمييز ضدها في ما يتصل بالوظائف.

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وهو ما ساهم في أن يصبح اليوم الدولي للمرأة 1913-1914، آلية للتظاهر ضد الحرب العالمية الأولى. فجاء احتفال النساء الروسيات بأول يوم دولي للمرأة —في آخر يوم أحد من شهر فبراير —في إطار حركة السلام. انظمت نساء كثيرات في أوروبا في 8 مارس في السنة التالية لذلك إلى تظاهرات منددة بالحرب والتعبير عن التضامن مع الناشطين.

وفي 1917 وبسبب ظروف الحرب، خرجت النساء الروسيات في تظاهرة وأضربن تحت شعار "من أجل الخبر والسلام" في آخر يوم من شهر فبراير (وهو اليوم الذي وافق يوم 8 مارس في التقويم الميلادي). وبعد أربعة أيام، تنازل القيصر ومنح الحكومة المؤقتة النساء الحق في التصويت.

وفي 1975 في أثناء السنة الدولية للمرأة، عمدت الأمم المتحدة إلى الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في 8 مارس.

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