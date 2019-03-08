"علاء" يطلب تطليق "آلاء": "مبتعرفش تطبخ ومبقتش قادر على الديلفري"

"مبتعرفش تطبخ، ولو ضغطت عليها بتقعد في المطبخ تكلم أمها 7 ساعات علشان تعلمها الطبيخ، خدعتني لأنها قالتلي أنا بعرف أطبخ، وفى الآخر "الدليفري" بيهد ميزانية البيت، مرتبي مش عارف بيروح فين".. كلمات قالها الشاب "علاء.ف.ا"، البالغ من العمر نحو 29 عامًا، أمام عددًا من الحضور بمحكمة الأسرة بكفر الشيخ، طالبا رفع دعوى تطليق زوجته "الآء.م.ا"، التي تصغره بـ3 أعوام، بعد 5سنوات من الزواج، مؤكدًا أن راتبه لم يعد يحتمل شراء الأكل الديلفري، خاصة بعد إنجاب طفلين.

وقف الزوج أمام الإخصائي الاجتماعي بإحدى محاكم الأسرة بكفر الشيخ، يسرد معاناته مع زوجته التي وصفها بـ"الدلوعة"، قائلاً: "خدعتني أثناء خطوبتنا بأنها تعلمت فنون الطبخ، وفوجئت بعد الزواج أنها لا تعلم شيئًا عن المطبخ ولا طهى الطعام، ووعدتني أنها ستتعلم أكثر من مرة، وتابع: "كنت أشترى الطعام من الخارج جاهزًا لعدم إحراجها، خاصة وقت العزومات، وطلبت منها التعلم، وفوجئت أنها تتحدث لوالدتها أكثر من 7 ساعات كي تتعلم الطبيخ، ومع ذلك فشلت لأنها لا تريد التعلم، لكن بعد إنجاب طفلين زادت أعباء الحياة فهما يحتاجان لمصروفات، فضلاً عن تأمين مستقبل لكنها لا تبالي".

وأضاف الزوج: "أنا تحملت كلام أهلي عنها 5 سنين، بيعايرونى ويقولولي خليك عايش على الديلفري، جايبلنا واحدة مبتعرفش تطبخ، لو عاوزة تتعلم كانت اتعلمت، لكنها مش فاضية غير لنفسها والميكب بتاعها ودلعها، وأنا طلبت منها اكثر من مرة تتعلم علشان تعمل أكل صحى، فالأكل الجاهز له أضرار لكن دون فائدة، وفى إحدى المرات نشبت بيننا خناقة كبيرة بسبب الطبيخ، سابتلى البيت ومشيت وقالتلى هاتلك خدامة تطبخ، عرفت انها مش عاوزة تتعلم، لكن انا مبقتش قادر على شراء الأكل الجاهز، في ظل تزايد الاسعار، علشان كدة جيت أرفع قضية لتطليقها للضرر".

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