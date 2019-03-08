عملية جراحية وزواج ابنها.. مواقف أبكت بسمة وهبة

أصبحت الإعلامية بسمة وهبة حديث الجمهور، وذلك بعد بكائها بعد عرض فيديو لايف لها عبر خاصية ستورى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ودخلت الإعلامية في نوبة بكاء لحرمانها من حضور حفل زفاف نجلها، ولم يكن هذا الموقف الأول الذى تستنجد فيه الإعلامية بجمهورها، رصد «هُن»، أبرز المواقف والأزمات التي تعرضت لها بسمة وهبة منها:

- خضعت الإعلامية بسمة وهبة، لعملية جراحية حرجة بالمعدة في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الامريكية في ولاية كاليفورنيا، ونشرت فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك"، طالبة من جمهورها الدعاء لها، واحتفل أصدقاء "وهبة" بعودتها إلى مصر في حفل اقتصر على بعض أصدقائها، ظهرت خلاله وهي متأثرة وتمسح دموعها، على أنغام أغنية "وحشتوني" بصوت إليسا.

- دخلت بسمة وهبة في أزمة مع مالك قناة "النهار" الفضائية عمرو الكحكي بعد أن عرضت حلقة الإعلامية ريهام سعيد، والتي انتقدت فيها الأخيرة ما تعرضت له من مواقف سيئة من القناة ومالكها، بعد القبض عليها في قضية خطف الأطفال، وغردت حينها «وهبة»: «مشكلتي في حياتي أني مبتهددش يا علاء ولا بيتلوى لي دراع.. انتظروني قريبًا في فيديو توضيحي للأزمة التي حدثت بسبب حلقتي مع المذيعة المجني عليها ريهام سعيد»، وقد كانت هناك العديد من المحاولات لمنع عرض الحلقة، ولكنه تم إذاعتها بعد حذف الكثير منها في الحديث حول «الكحكي».

- اشتهرت بسمة وهبة ببرنامج الديني «قبل أن تحاسبوا»، والذي كان يُبث على فضائية «اقرأ»، والذي قدمته لعدة سنوات، ليتفاجأ الجميع باختفائها لفترة طويلة عن الساحة الإعلامية، لتعود مرة أخرى ببرنامج «اللعب مع الكبار»، ولكن كانت تغيرت هيئتها وقامت بخلع الحجاب وظهرت بمكياج صارخ لم يعتد عليه الجمهور منها، وكان البرنامج عبارة عن حوارات مع فنانين، مما عرضها للانتقاد من قبل جمهورها الذي اعتاد منها على تقديم نوع معين من البرامج، بالإضافة إلى خلعها الحجاب الذي واجهه الجمهور بغضب شديد.

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- انتقدت «وهبة»، زواج المطربة أنغام من الملحن والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، وأظهرت تعاطفها مع الزوجة الأولى التي رأت أنها وقفت إلى جانب زوجها حتى أصبح مشهورًا، كما اعتبرت ما قامت به المطربة من فجاجة بنشرها رسالة محبة لزوجها، قائلة: «يعني أنا أبقى متجوزة واحد متجوز وأنزل بوست أقوله أد إيه أنا بحبك!، إحنا هنكيد لبعض ولا إيه».

- تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لمحاولة سرقتها عقب محاولة اقتحام فيلتها بمدينة 6 اكتوبر، وأن المتهم المنسوب إليه تهمة السرقة استولى على «حلق الماظ»، وأن الإعلامية استغاثت بالأمن الإداري، الذي أسرع واتصل برجال الشرطة.

- وكانت آخر مواقف «وهبة»، دخولها في نوبة بكاء خلال فيديو لايف بثته عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وقالت وفيه: «مش عارفة أحضر كتب كتاب أبني، هو في السعودية، وكتب الكتاب اسمه المالكة، ومبيحضروش غير رجالة، وأنا مش قابلة إني أشوف كتب كتاب ابني في فيديو».

وانهارت بسمة وهبي في البكاء وهي تقص الأمر، وطلبت من جمهورها مساعدتها في الوصول لحل لحضور كتب كتاب ابنها، وأوضحت في الفيديو: «ابني سعودي وخطيبته سعودية.. هيعملوا كتب الكتاب في السعودية»، وهو الأمر الذى اثار تعاطف جمهورها معها.

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