ماما ماجي تشكر السيسي لدعمه المرأة: "حان وقت رد الجميل لمصر"

قالت ماما ماجي، أول مصرية تفوز بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، إنها تدين لمصر ولشعبها العظيم بعد فوزها بالجائزة، وتحب رفع اسم مصر والمنطقة العربية أمام العالم.

وأضافت "ماجي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "DMC": "فخورة بفوزي بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، وكان يجب تقديم رد الجميل لمصر"، موجهة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير للمرأة المصرية، وذلك بعد فوزها بالجائزة.

وفي تقدير لجهودها الإنسانية والخيرية، منحت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى، المصرية ماجى جبران، التى اشتهرت باسم "الأم ماجى"، و9 سيدات من مختلف دول العالم جائزة المرأة الدولية الشجاعة لعام 2019 وذلك فى دورتها الـ 13.

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وشارك مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، فى الحفل السنوى الذى تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تأسست الجائزة عام 2007، ويتم تكريم 10 سيدات من بين 120 سيدة تمثلن أكثر من65 دولة.

وتستهدف الجائزة الشخصيات النسائية اللاتي أظهرن شجاعة وقدرة قيادية استثنائية فى الدعوة لمبادئ السلام والعدالة وحقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ،وتمكين المرأة فى مختلف المجالات.

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