آمنة نصير: يجوز كشف الطبيب على المرأة منفردا بشرط حسن السمعة

قالت أمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن مهنة الطب مقدسة، وغرضها تخفيف الألم عن المواطنين وأن الطب مهنة ليست فيها شهوة إذا كشف طبيب على أي سيدة، موضحة أنها تستبعد أن يكون هناك بمهنة الطب ما يخدش حياء المرأة.

وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، أنه إذا وجدت الضرورة للطبيب للكشف على المرأة منفردًا يجوز بشرط حسن السمعة، مؤكدة أن مسألة كشف الطبيب الذكر على المريضة تثير الكثير من علامات الاستفهام في المجتمع.

وتابعت: "أشكر مفتي الجمهورية لأنه لم يحرم كشف الطبيب على المرأة منفردًا، ومعظم الوقت يذهب مع المريضة أحد محارمها أو يتواجد مع الطبيب ممرضة، ولا مانع من كشف الطبيب على السيدة منفردة إذا كان حسن السمعة".

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وقال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن وجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا، ولا حرج عليه في ممارسة مهنته والتكسب منها، على أن يلتزم بالضوابط الشرعية وبأخلاقيات المهنة عند قيامه بالكشف على النساء وعلاجهن؛ فلا ينظر من البدن أو يلمس إلا ما تقتضيه الحاجة العلاجية.

وأكد فضيلة المفتي أنه كذلك لا يخلو بامرأة أجنبية عنه حال الكشف والمداواة؛ بحيث يكون ذلك بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة؛ كممرضة. والخلوة: أن ينفرد الرجل بالمرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما.

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