مطالبات نسائية بإجازة في اليوم العالمي للمرأة أسوة بعيد العمال

احتفالات نسائية فردية وجماعية تدور في الثامن من مارس من كل عام، احتفاءً بنساء العالم وأدوارهن الإنسانية والمجتمعية التي لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف الظروف والأحداث، ففي هذا اليوم ترتفع أصوات النساء عاليًا للتأكيد على إنجازاتهن في يومهن العالمي، الذي خصصته منظمة الأمم المتحدة لهن في العام 1977، لتخليد ذكرى خروج النساء العاملات في مدينة نيو إنجلاند بولاية ماساتشوستس الأمريكية عام 1820، إلى شوارع المدينة احتجاجا على ظروف عمل غير إنسانية أُجبرن على العمل تحت وطأتها.

وتختلف طرق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمختلف البلدان، إذ خصصته بعضهم عطلة رسمية لمواطنيها، وأبرزها أفغانستان وأنجولا وروسيا وأوكرانيا، فيما جعلته أربع دول أخرى عطلة للنساء فقط، وهم مقدونيا ونيبال والصين ومدغشقر، وهو ما تسبب في تعالى الأصوات النسائية للمطالبة بتخصيص هذا اليوم كعطلة للنساء داخل مصر.

ومن جانبها، طالبت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بتخصيص يوم المرأة المصرية عطلة رسمية كأحد أشكال الاحتفال بأعياد المرأة أسوة بعيد العمال وعيد الشرطة، للتذكير بدورها ومدى التقدم المُحرز، فهو رسالة بأن النساء مناضلات على مدار التاريخ.

وأشارت «أبو القمصان»، لـ«الوطن»، إلى احتفال مؤسسات دولية كبرى كالبنك الدولي بطريقة مختلفة، تقوم على اصطحاب الأمهات العاملات بالبنك لأبنائهن إلى مكان العمل، لتعريف الأطفال بمدى أهمية عمل الأم ودورها المجتمعي، الذي تخرج له من أجل توفير مستقبل أفضل لهم.

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ووافقتها الرأي الدكتورة عزة هيكل الناشطة بمجال حقوق المرأة، التي طالبت بتخصيص يوم المرأة المصرية، الموافق 16 مارس من كل عام، عطلة رسمية للنساء، لتتويج نضالهن في عدد من الأحداث السياسية، التي شملت خروجهن للثورة ضد الاستعمار البريطاني ونضالهن من أجل الاستقلال، واستشهاد بعضهن، ودعوة هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر في 1923، بالإضافة إلى حصولهن على حق الانتخاب والترشيح في 1956.

وأوضحت «هيكل»، لـ«الوطن»، أنها ترفض تخصيص اليوم العالمي للمرأة عطلة رسمية للمصريات، قائلة: «مايهمنيش ناخد اليوم ده إجازة رسمية، لكن يوم المرأة المصرية هو الأنسب والأحق بالمطلب ده».

ومن جانبها، اعترضت الحقوقية جانيت عبدالعليم، على تخصيص يوم محدد كعطلة رسمية للاحتفاء بالنساء، فهي تعتبر أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وغيرها من المناسبات المخصصة للنساء، هو التذكير بنضالهن المجتمعي النسوي ومكانة المرأة بشكل عام، لافتة إلى أن المرأة المصرية تسعى للحصول على المزيد من الحقوق.

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