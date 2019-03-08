الامارات | 10 نساء إماراتيات اقتحمن أعمالاً احتكرها الرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نساء إماراتيات اقتحمن أعمالاً احتكرها الرجال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص الاتحاد النسائي العام دائماً على إبراز دور المرأة الإماراتية والعمل على تمكينها، من خلال بث العديد من الأخبار التي تتعلق بقصص نجاح لنماذج إماراتية من الجدير التعرف إليها. ومن ضمن برامج الاتحاد النسائي إصداره «موسوعة المرأة الإماراتية» بشكل إلكتروني على موقعه، هذه الموسوعة التي تطلعك على آخر ما توصلت اليه المرأة الإماراتية من إنجازات، وهنا نستعرض نماذج لنساء إماراتيات ضمن موسوعة «المرأة الإماراتية» يعملن في مجالات كانت مخصصة في يوم مضى للرجال:
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