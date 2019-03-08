الامارات | 3 أيام «أزياء محتشمة» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام «أزياء محتشمة» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، صباح أمس، النسخة الثالثة من فعالية عروض الأزياء المحتشمة والعناية بالجمال، التي ينظمها «ياس مول» في الفترة بين السابع والتاسع من مارس الجاري، بمشاركة العديد من العلامات التجارية في المول.

وشهد العرض الافتتاحي للفعالية إطلاق التشكيلة الجديدة من الأزياء المحافظة لموسم ربيع وصيف 2019 من علامة «ماركس آند سبنسر»، تميّزت بأقمشتها ذات النقوش المستمدة من الطبيعة، مثل نقوش النمر والحمار الوحشي، وبتقنية «كول كومفورت»، التي تحافظ على برودة الجسم وتمنحه الراحة من الصباح حتى المساء. بينما تدرّجت ألوانها بين درجات البني المختلفة وكذلك اللون الوردي الداكن لبداية الموسم.

وبشكل عام اتسمت القصات بالانسيابية التي تمنح المرأة إحساسا بالراحة والانطلاق، كما تساعدها على تنسيق أكثر من قطعة معاً، بما يمنحها دائماً مظهراً متجدداً، وتنوّعت التصميمات لتقدم قطعاً أساسية لتجديد خزانة الملابس بإبداعات أنيقة كالفساتين الطويلة مع ياقة عالية، وبنطلونات كريب الواسعة، والفساتين على شكل القمصان، وفساتين الكيمونو المزيّنة بالرسومات المطبوعة للزخارف النباتية ونقوش الحيوانات على خلفية لونية محايدة من الأبيض والكريمي، مع قصات طويلة وخطوط فضفاضة وانسيابية وأكمام 3/‏4، ما يمنحها حضوراً أنيقاً وعصرياً يليق بكل المناسبات، حيث يمكن ارتداؤه مع فستان أنيق للسهرات، أو مع سروال جينز لإطلالة عملية في النهار.

وأوضحت رئيسة قسم مشتريات أزياء السيدات لدى «ماركس آند سبنسر»، نيكي هيليت، أن «هذه التشكيلة من الأزياء المحافظة لموسم ربيع وصيف 2019، تقدم مجموعة من الملابس الأساسية والقطع العصرية المواكبة لأحدث توجهات الموضة، مع ألوان موسمية وطبعات جديدة، مع التركيز على القفطانات والكيمونو، لما تتميز به من حضور أنيق وقابلية للتوافق مع القطع الفردية، لتكون من الأزياء المهمة التي ينبغي اقتناؤها». لافتة إلى أن تصميمات التشكيلة تهتم بأدق التفاصيل وتمتاز بتصميمها العصري وسهولة ارتدائها، ما يتيح للسيدة الأنيقة حلولاً متعددة لإطلالات متنوّعة.

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وتقام هذه الفعالية للعام الثالث على التوالي، وهي بالتعاون مع مجلة «غرازيا الشرق الأوسط»، وتتمحور حول مفهوم أزياء الشارع المحتشمة، وذلك بحضور نخبة من منسقي الملابس في منطقة الشرق الأوسط لتنظيم عروض أزياء ربيعية من ابتكار أبرز العلامات التجارية في «ياس مول»، إلى جانب عروض الأزياء، تضم الفعالية منصة الجمال بمشاركة أبرز خبراء الماكياج والعناية بالأظافر، الذين يقدمون للحضور أحدث تقنيات تجميل العينين وطلاء الأظافر، فضلاً عن تقديم المشورة للعناية بالبشرة واختيار أفضل العطور الشخصية.

وللراغبات بالتعلّم من أفضل خبراء القطاع، تتيح الفعالية جلسات متخصصة في الجمال بإشراف أشهر فناني الماكياج.

«تسوّق واربح»

بالتزامن مع فعالية عروض الأزياء المحتشمة والعناية بالجمال، سيقوم «ياس مول» بإعادة إطلاق حملة «تسوّق واربح»، التي ستتيح الفرصة أمام كل من ينفق ما قيمته 200 درهم لربح جوائز فريدة، من ضمنها رحلة بالطائرة المروحية حول أبوظبي لشخصين، وإقامة لشخصين في فندق ياس لمدة ليلتين، وتجربة تسوّق بمرافقة خبيرة تسوّق شخصي مع بطاقة هدايا «ياس مول» بقيمة 10 آلاف درهم.