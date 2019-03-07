مجموعة حقائب ربيع 2019 من Tod"s الأكثر أناقة للنساء

القاهرة - لايف ستايل
لعل دار Tod"s هي الأكثر اهتماماً براحة المرأة وأناقتها، حيث أن تصاميمها الرائعة تجمع ما بين الفخامة والبساطة في الوقت نفسه، وسنقدم لكِ من خلال هذا التقرير مجموعة من حقائب ربيع 2019 من Tod"s هي الأكثر أناقة للنساء العاملات.
سواء كنتِ تفضلين الحقائب الكبيرة أو تلك الكبيرة، التي لها مقابض لليد أم التي تحتوي على سلسلة طويلة أو حتى تلك الحقائب التي بإمكانك ارتدائها على الخصر، فستجدين هذه التشكيلة الرائعة من ضمن مجموعة حقائب Tod"s الأكثر تميزاً لربيع 2019.
ستسهويكي المجموعة الرائعة من حقائب Tod"s الحيوية للموسم الربيعي 2019، فهي تمتلك ألوان خلابة تصميمات لن تجدي مثلها مهما بحثتِ.
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