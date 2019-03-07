تصاميم شبكة عصرية فخمة تليق بكلّ عروس

إطلالتكِ بيضاء ملكيّة وكأنّكِ خرجتِ من قصّةٍ خياليّة، كاملة متكاملة لم يعد ينقصها سوى قطع مجوهرات تزيدكِ رونقاً وتألّقاً. هي الشبكة التي ستقلب الموازين وتحوّل رؤيتكِ إلى حقيقة في يومكِ الكبير.

هناك مجموعات جمعناها لكِ ولكل عروسه من أهمّ دور المجوهرات، ستجبركِ على مشاركة زوجكِ المستقبليّ هذا الرابط لتلمّحي له عن شبكة الأحلام التي تليق بكِ وبحفل زفافكِ.

من الذهب الأصفر إلى حبيبات الماس البرّاقة، ومن الأوبال إلى السفير والروبي، تصاميم شبكة عصريّة وكلاسيكيّة ستحاكيكِ بغضّ النظر عن أسلوبكِ وحتّى إن كنتِ تحبّذين البساطة. تضمن الشبكة دبل الخطوبة سواء كانت خواتم ذهب أم خواتم فضة، عقد، أقراط وسوار.

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ان كنتِ عروس تحبّ التصاميم الكبيرة والملفتة، فمجوهرات الكوهجي ستأسر قلبكِ؛ وإن كنتِ تحبّين مجوهرات سوليتير، فلا غنى لكِ عن خاتم الخطوبة، العقد والأقراط من Bulgari. مجوهرات داماس ستليق بكلّ عروسه تعشق الزمرد الأزرق الملكي.

تصاميم مجوهرات عابرة للموضة والزمن، سترافقكِ على مرّ الأعوام لتنقذ إطلالاتكِ في المناسبات الكبيرة، وذلك من خلال قطعها الفريدة من نوعها التي يمكن تنسيقها مع تصاميم أخرى على طريقتكِ المبتكرة.

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