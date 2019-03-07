تعرف على أغرب 10 أطباق طعام حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

"كل اللي يعجبك.. والبس اللي يعجب الناس".. أحد أشهر الأمثلة التي يستخدم فيها المقطع الأول للتعبير عن حرية اختيار الفرد لطعامه مهما كان يراه البعض غريبًا، ولأن أطباق الطعام تختلف من بلد لآخر حول العالم، حسب تقاليد وثقافات الدول، فقد تجد طعامًا هو الأشهر في بلد ما بينما يمنع تناوله في بلد أخرى.

وفي هذا الموضوع نعرض لكم أغرب 10 أطعمة في مختلف دول العالم- وفق ما نشره موقع "roughguides".

- حساء الكلاب

طبق شعبي في كوريا الشمالية اسمه" boshintang" ويعني حساء الصحة، ويؤكل سرا في كوريا الجنوبية.

- الأمعاء

توجد الأكلات المعدة من أمعاء الحيوانات، وهو ما يوجد في مصر أيضًا ويسمى "الممبار"، وفي أكثر من مكان حول العالم يوجد هذا الطبق، ويعتبر في بعض الأماكن طبق بحري، يضاف إليه الأسماك.

- أرجل الدجاج

وفي شرق آسيا وخاصة في الصين وبعض الأماكن في إفريقيا، يتم تناول أرجل الدجاج بعد طهيها بطرق مختلفة.

- حساء الخفافيش

من المعروف أن الخفافيش ناقلات لأمراض سيئة، إلا أنها يتم طهيها على شكل حساء رئيسي في تايلاند، وبعض أجزاء من الصين.

- الحشرات

يوجد في العديد من دول العالم كالصين وتايوان وتايلاند، و تعد الصراصير من أبرز الحشرات الرئيسية في هذا الصنف.

- بيض النمل

ينتشر هذا الطبق في المكسيك حيث يأتون بمكوناته من عشوش النمل الأسود لاالعملاق، وهو مكون من بيض النمل.

- مخ القرود

إنه أمر معتاد في دول آسيا الجنوبية وبعض الأماكن في قارة إفريقيا، يتم تناول مخ القرود مع جماجم القرود.

- التمساح

من أشهر أطباق كينيا، مذاق لحمه أقرب إلى السمك، وهو مطاطي نوعا ما.

- عناكب بيتسي الكمبودية

في كمبوديا بدأت هذه العادة من أكل العناكب المقلية أثناء فترة القحط والمجاعة التي مرت على بلادهم، ولكن تتطورت لتصبح عادة حتى وقتنا الحالي.

- أعين أسماك التونة

تقدم المطاعم في اليابان وجبات غريبة للغاية من أشهر هذه الأطباق وجبة عيون أسماك التونة ، ويتم طهي عيون أسماك التونة حيث يتم غليها وإضافة مجموعة من التوابل الشهية التي تكسبها اللون البني الداكن والرائحة الغريبة للغاية .