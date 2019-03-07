علامات تشير أن طفلك يعاني من اضطراب عقلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نيرمين الجلاد:

يعاني بعض الأطفال من سلوكيات غير الطبيعية يفسرها معظم الآباء بشكل خاطئ، ويعاقبون أطفالهم اعتقادًا منهم أنهم بذلك يعدلون من سلوكياتهم ويهذبونهم، ولكن الأمر قد يكون غير ذلك، ولكن قد ترجع بعض السلوكيات غير الطبيعية إلى إصابة طفلك باضطرابات عقلية.

ونستعرض لكم في التقرير التالي بعض العلامات التي قد تشير إلى أن الطفل يعاني من مشاكل واضطرابات عقلية، حسب ما جاء في صحيفة "ذي صن".

1-إيذاء النفس

قد تلاحظ أن طفلك يبدأ بإيذاء نفسه متعمدًا، عن طريق شد بشرته أو شعره، والتسبب بجرح أو حرق نفسه، والرغبة في إيذاء الآخرين.

2-نقص التركيز

إذا لاحظت أن طفلك يجد صعوبة في التركيز سواء في المدرسة أو عند المذاكرة، يجب عليكِ الانتباه، لأن ذلك من الممكن أن يدل على اضطرابات عقلية وفقدان القدرة على تشغيل العقل.

3-اضطرابات النوم

من العلامات الأخرى الهامة التي يجب أن تبحث عنها، هي ملاحظة إذا ما كان طفلك يعاني من مشاكل في النوم، أو البكاء بشكل مستمر، أو عدم الرغبة في النوم، أو النوم لساعات طويلة.

4-فقدان الطاقة

إذا كان طفلك غير قادر على الاسترخاء أو يبدو أكثر خمولًا من المعتاد، فقد يكون هذا دليلًا على أن شيئًا ما لا يسير على ما يرام، وربما يكون هذا علامة على وجود اضطراب عقلي لدى الطفل.

5-نوبات البكاء الهستيري

يعتبر الغضب الشديد، والبكاء الهيستيري دون سبب واضح، من أهم العلامات التي يجب استشارة أخصائي نفسي، ومعرفة إذا كان طفلك يحتاج إلى تعديل سلوك أو يعاني من اضطراب عقلي.

6-اضطرابات الأكل

وتتمثل فى فقدان الشهية العصبي، أو تناول الطعام بشراهة وخاصة عند الغضب والتوتر.

7-الحالة المزاجية

إذ كان طفلك يعاني من الاكتئاب والحزن أكثر من أسبوعين، ويفتعل مشاكل مع أفراد الأسرة وزملائه في المدرسة.