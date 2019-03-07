منذ طفولتها.. عملات نقدية تحمل صورة الملكة إليزابيث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

مؤخرًا، أصبحت تهتم العديد من الدول بتصميم وشكل العملة الخاصة بها، إذ رأينا بعض العملات التي كانت أقرب للوحات فنية، إلى جانب ذلك تفضل بعض الدول أن تضع صورة لشخصية عامة أو شهيرة على العملات.

ومن أشهر الشخصيات التي طُبعت صورتهم على العملات النقدية، كانت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، منذ أن كانت طفلة صغيرة، حتى الآن يظهر وجهها على العملات، وهي تحكم بريطانيا منذ 67 عاماً.

وبشكل عام وعلى المستوى الدولي، تم طبع صورة الملكة اليزابيث على العديد من الأوراق النقدية البريطانية والدول التابعة للكومنولث، ومن العملات التي طبعت صورة الملكة إليزابيث ورقة الخمسة دولارات الأسترالية، وورقة الجنيه الجامايكي وورقة الدولار الأسترالي، وأخيرًا ورقة العشرين دولار الكندي. ومن خلال الألبوم المرفق بالأعلى يمكن الاطلاع على العملات التي ظهر عليها وجه الملكة إليزابيث الثانية.