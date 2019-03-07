محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

قضم الأظافر أو ما يعرف طبيا بـ«Onychophagia» من العادات الخطيرة التي يمارسها 30% من الأطفال، و45% من المراهقين، و25%من الكبار، و5% من المسنين.

وغالبا ما يلجأ أصحاب هذه العادة إليها للتنفيس عن الضغط النفسي الذي يتعرضون له خلال حياتهم اليومية، ولهذه العادة مخاطر صحية كبيرة أهمها:

لمزيد عن عادة قضم الأظافر تنذرك بمضاعفات خطيرة.. وهكذا تتخلص منها..اضغط هنا