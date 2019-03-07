انت الان تتابع تفاصيل خبر انتشال 4720 جثة من تحت أنقاض الموصل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 10:32 مساءً - تمكّنت الجهات المختصّة في العراق من انتشال 4720 جثة من تحت أنقاض الموصل، منذ استعادة المدينة من تنظيم الدولة، في أغسطس 2017 وحتى مطلع مارس الحالي.

وذكر بيان للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (مؤسسة رسمية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان)، أن "فرق مديرية الدفاع المدني في نينوى (بالموصل) انتشلت 2666 جثة معروفة الهوية، والبقية مجهولة الهوية".

وأوضح عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في البيان، أن بين الجثامين 851 تعود لأطفال معروفي الهوية في عموم المحافظة، مضيفاً: إن "خطر وجود العديد من الألغام والعبوات والمخلّفات الحربية أدى إلى العديد من الحوادث، كما أنها تمثّل عائقاً كبيراً أمام عودة العديد من العوائل إلى دورها".

وطالب الغراوي الحكومة العراقية برفع المخلّفات الحربية، ووزارة الصحة بإكمال متطلبات فحص الحمض النووي وإجراء المطابقة مع الجثث مجهولة الهوية لإكمال المتطلبات القانونية.

واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل من داعش، في أغسطس 2017، بعد 9 أشهر من الحرب الطاحنة التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي على نطاق واسع.

وحوّلت الحرب أجزاء واسعة من المدينة، وخاصة المنطقة القديمة (غرب)، إلى أنقاض، حيث لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل لغاية الآن على رفع الأنقاض والجثث التي بقيت تحتها.

ولا تزال أعداد المدنيين الذين قُتلوا خلال حرب الموصل غير معروفة، وتتراوح الأرقام المعلنة من مصادر مختلفة بين بضعة آلاف و20 ألفاً.