ابنة "الأم ماجي": والدتي سيدة عظيمة تحب مصر.. و"فخورين بها"

قالت آن أبو سيف، ابنة الأم ماجي، إنها فوجئت بمنح والدتها جائزة المرأة الشجاعة من قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أن والدتها حصدت العديد من الجوائز، والعائلة فخور بها.

وأضافت "أبو سيف"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، :" والدتي سيدة عظيمة جدًا، وتحب مصر، وعملت عشان أولادها الكثير جدًا".

وفي تقدير لمجهوداتهن الإنسانية والخيرية، منحت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى، المصرية ماجى جبران، التى اشتهرت باسم "الأم ماجى"، و9 سيدات من مختلف دول العالم جائزة المرأة الدولية الشجاعة لعام 2019 وذلك فى دورتها الـ 13.

وشارك مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى فى الحفل السنوى الذى تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تأسست الجائزة عام 2007، ويتم تكريم 10 سيدات من بين 120 سيدة تمثلن أكثر من65 دولة.

وتستهدف الجائزة الشخصيات النسائية اللاتي أظهرن شجاعة وقدرة قيادية استثنائية فى الدعوة لمبادئ السلام والعدالة وحقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ،وتمكين المرأة فى مختلف المجالات.

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