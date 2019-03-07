قالت أسماء أحمد فرغلي، منسقة مبادرة "طلقني شكرًا"، إن الفكرة جاءت لها بعد استسهال طلب الطلاق في المجتمع، وتزايد حالات الطلاق جعلني أسعى لفكرة تحد من هذه الظاهرة، موضحة أن أسباب الطلاق تختلف من بحري عن قبلي.
وأضافت فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "ten"، أن الصعيد ما زال منتشرًا فيه الزواج المسمى بـ"الحلال المر" وهي إجبار البنت على زواج ابن عمها، أو الابن بزواج بنت خالة من أجل الحفاظ على الورث.
وأوضحت منسقة مبادرة "طلقني شكرًا"، أن إجبار البنت على الزواج مثل وضعها في كفن وحسابها حساب الملاكين، و"البنت لو عنست لدى الأعراب ملهاش غير أنها تتجوز من أقاربها".
كانت هذه تفاصيل خبر منسقة "طلقني شكرا":الصعيد يعاني من "الطلاق المر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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