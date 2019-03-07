زياد برجي: علاقتي مع والدتي فريدة.. "حملت في وكانت عايزة تسقطني"

قال الفنان اللبناني زياد برجي، إنه يبلغ من العمر 45 عامًا، مضيفا أن والدته كانت تقول له باستمرار "عيش أول أربعين مثل ثاني أربعين"، وكانت تقصد بذلك أن يخصص الأربعين من عمره الثانية لربه أكثر وكذلك لعائلته.

وأضاف برجي، خلال حواره في برنامج "حكايات لطيفة"، مع الفنانة التونسية لطيفة، على قناة "DMC"، أنه علاقته بوالدته متميزة وفريدة حتى قبل ولادته، على حد قوله، مستطردًا: "كانت حامل فيّ وعاوزة تنزلني وأنا كنت آخر العنقود وكانت رجليها مكسورة وصحتها تعبانه عشان كده كانت عاوزه تنزلني وكمان عندها 7 أبناء".

وتابع: "كل فترة أفكرها بكدة وأقولها يا ماما كنتي عاوزه تنزليني"، موضحًا أنه أصبح سندها وعندما يغيب في السؤال عليها تُعاتبه عتاب الأصدقاء، حتى أنه من خوفه عليها كان يضع أذنيه على قلبها في بعض الأوقات وهي نائمه ليتأكد أن قلبها ما زال يدق.

بينما ردت لطيفة: "كفاية كلام عن الأم، عشان لما سيرة الأم بتيجي بحس إني عاوزة أعيط، لازم نغير موضوع الحديث".

ويعتبر "حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.

​