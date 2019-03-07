قالت الفنانة زيزي عادل، إن أغنية "الرجالة" لم تكن مخصصة للهجوم على الذكور، موضحةً: "اتكلمنا عن أنواعهم، وقلنا فيهم الطيب، زي ما بقول إن الستات فيهم الفرفوشة وفيها النكدية".
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "قصيت شعري في ألبومي الأخير أنا أنثى، لأني حسيت بزهق وملل، لأن شعري طويل من أيام ستار أكاديمي، لكن مستحيل يكون حد أجبرني على قص شعري".
كانت هذه تفاصيل خبر زيزي عادل: "قصيت شعري بسبب الملل.. ومستحيل حد يجبرني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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