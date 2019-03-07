زيزي عادل: "قصيت شعري بسبب الملل.. ومستحيل حد يجبرني"

قالت الفنانة زيزي عادل، إن أغنية "الرجالة" لم تكن مخصصة للهجوم على الذكور، موضحةً: "اتكلمنا عن أنواعهم، وقلنا فيهم الطيب، زي ما بقول إن الستات فيهم الفرفوشة وفيها النكدية".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "قصيت شعري في ألبومي الأخير أنا أنثى، لأني حسيت بزهق وملل، لأن شعري طويل من أيام ستار أكاديمي، لكن مستحيل يكون حد أجبرني على قص شعري".

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