بالفيديو| ما هو نظام «الملكة» الذي حرِم بسمة وهبة من حضور عقد قران ابنها السعودي؟

أثار فيديو بكاء الإعلامية بسمة وهبة، جدلا بعدما استعرضت مشكلتها بشأن استيائها من عدم قدرتها حضور حفل كتب كتاب ابنها «عبدالرحمن» مباشرة، بسبب العادات والتقاليد السعودية، التي تستلزم فصل السيدات عن الرجال خلال توقيع العقد، مع إمكانية مشاهدة «السيدات» توقيع كتب الكتاب عبر شاشات كبيرة في الحفل.

الأمر أثار استيائها الذي وصل للبكاء في فيديو «لايف» نشرته عبر صفحتها الشخصية، موضحة أن نظام «الملكة» يحرم السيدات من التواجد في نفس قاعة الرجال اللذين يتمموا كتابة الكتاب للعروسين، تستعرض «هن» نظام «الملكة» في السعودية الذي حرم بسمة وهبة من «احتضان نجلها عقب كتب كتابه».

«عقد الملكة» هو أحد أهم مراحل الزواج في السعودية، والمقصود به «عقد القران»، وهو حفل عائلي يكون في المسجد النبوي الشريف أو في أحد المساجد الكبرى ويتم في قاعة منفصلة للرجال يستقبل فيه العريس ووالده، رجال العائلة والأصدقاء وأهل العروس، ويتم استلام مهر العروس بعد الاتفاق عليه وتوقيع عقد القران، والذي قد يتم كتابة بعض الشروط فيه بينها استكمال الدراسة أو العمل.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة نشرت فيديو على صفحتها بموقع «إنستجرام»، وهي منهارة من البكاء بسبب عدم قدرتها على حضور عقد قران ابنها، والذى سيقيمه في المملكة العربية السعودية.

وقالت وهبة: «فرحتي مش سيعاني إن ابني هيتكب كتابه بس أنا مضايقة أوي من حاجة تانية».

وأضافت أن ابنها سعودي الجنسية وخطيبته أيضًا سعودية، كما أن عقد القران سيتم بالمملكة، والعادات هناك أن يكون حفل "كتب الكتاب" للرجال فقط ولا يحضره أي سيدة، مستطردة: «لما بتخيل أن ابني هيتكتب كتابه وأنا مش شايفاه بضايق».

وأشارت إلى أنها تحترم عادات وتقاليد الشعوب العربية والأوروبية أيضًا، متسائلة: «بس إزاي ابني يتكتب كتابه وأنا مش موجودة، وقالولي إن أقصى حاجة ممكن أعملهالك أنك تشوفيه بالفيديو، فأنا مش موافقة ولا مبسوطة، فرحتي كانت هتبقى كبيرة لو عمل كده في مصر بين أهلي وصحابي، نفسي ألاقي حل».

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