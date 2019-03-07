قالت الدكتورة مروة الحفناوي، المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس من الهواتف بشركة" intel"، إن بدأت عملها في تلك الشركة بعدما حصلت على الدكتوراه من جامعة ميونخ، وكان عمرها 29 عاما، مشيرة إلى أنهم أجروا معها مقابلة شخصية عبر الهاتف أولا، من ثم حضرت إلى المقر لحضور مقابلة شخصية أخرى.
وأضافت "الحفناوي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق مساء الخميس، أنها كانت تهدف من عملها في أي شركة خارج مصر أن تثبت أن المصري يستطيع بعلمه ومجهوده أن يحقق ما يحققه أي جنسية أخرى، بل وأفضل من شخص آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرية بشركة "intel": "هدفي كان أثبت أن المصري يقدر ينجح برا زي أي حد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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