بالصور| "مايا مرسي" تهنىء نيفين جامع على جائزة ختم المساواة بين الجنسين

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، التهنئة إلى الدكتورة نيفين جامع، الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لحصول الجهاز على جائزة ختم المساواة بين الجنسين فى القطاع العام، جاء ذلك فى كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الجهاز اليوم، للإعلان عن تفاصيل فوزه بالجائزة.

وكان من ضمن الحضور راندا أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائيundp فى مصر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز الجهاز بهذه الجائزة الدولية المهمة، مؤكدة أن الجهاز يعتبر أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على هذا الختم.

وأكدت رئيسة المجلس أن هذه الجائزة مستحقة ونتاج عمل ممنهج بقيادة محترفة للدكتورة نيفين جامع، وهو نجاح مشرف رفع اسم مصر دوليا، حيث إن مصر هي أول دولة فى المنطقة العربية التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين، وثاني دولة علي مستوي العالم، وهذا يعتبر اعتراف دولي بدور المؤسسات فى مصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة المستويات ضمن إطار عملها، لافتة إلى أن فريق التقييم الدولي لاحظ أن مستوى رضا الموظفين رجالا ونساءا داخل المؤسسة هو جزء لا يتجزأ من تمكين المرأة ومن شروط للحصول على الختم.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هذا التقييم أداة تساهم في تحديد المعايير التي تستخدمها المؤسسات العامة لإدماج الموضوعات التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن هذه الجائزة تعد تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية خلال عام المرأة المصرية 2017 كوثيقة العمل على أجندة المرأة خلال الاعوام القادمة.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها بتوجيه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على مساندته الجهاز، كما شكرت فريق العمل المتميز بالجهاز، والفريق الوطنى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp، فيما عبرت الدكتورة نيفين جامع عن فخرها وسعادتها بالجائزة التى أعطت الجهاز ثقل دولي، مؤكدة أنها نتاج عمل مستمر لسنوات تضمنت تنفيذ مجموعة من الأنشطة اعتمدت على منهجيات أساسية فى وضع السياسات والبرامج والموازنات، مشيدة باهتمام القيادة السياسية بدعم وتمكين المرأة المصرية.

كما أشادت بالتعاون المثمر مع المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في جميع محافظات الجمهورية، ودور المجلس العام في توعية المرأة بجميع المحافظات بأهمية دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقدمت السيدة راندا ابو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp فى مصر التهنئة إلى الجهاز لحصوله على هذه الجائزة الهامة، مؤكدة أن هذه الجائزة نتاج جهد وسنوات عدة، تطلبت تحسين سياسات وبرامج وتوزيع الموازنات وغيرها واعتمدت على مقاييس داخلية وخارجية بالمؤسسة، وعبرت عن تمنياتنا أن يصبح هذا التقييم نظام دارج بجميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة.

ووجهت الشكر والتقدير إلى المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، لافته إلى أن المجلس شريك أساسي في هذا النجاح.

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