أعربت تيا ديب، ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن افتخارها بكونها ابنة المطربة اللبنانية، وذلك خلال حضورها لحفل إطلاق البوم والدتها بالعاصمة اللبنانية بيروت. كانت تيا، عاشت مع والدها إيلي ديب، خلال السنوات الماضية بعد خلافات مع والدتها نوال الزغبي إلى أن ظهرت بشكل غير متوقع في حفل إطلاق ألبوم والدتها "كده باي". ​

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| بعد سنوات من المشاكل بينهما.. تيا لـ"نوال الزغبي": أفتخر بكٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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