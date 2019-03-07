قالت الدكتورة مروة الحفناوي، المخطط الاستراتيجي لتقنية الجيل الخامس من الهواتف بشركة" intel"، إنها لم تحصل على الجنسية الألمانية حتى الآن، بسبب أن القانون الألماني يحكم بضرورة ترك المواطن لجنسيته الأصلية ليحصل على الجنسية الألمانية.
وأضافت "الحفناوي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق مساء الخميس، أن "صعب عليا أسيب الجنسية المصرية خصوصا أن اتربيت وعشت حياتي كلها في مصر، مش من السهل أتنازل عن جنسيتي، مصر في قلبي علطول، وكل أجازاتي ببقى في مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصرية بشركة "intil: تمسكي بالجنسية المصرية سبب عدم حصولي على الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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