سمية الخشاب تحارب العنف ضد المرأة في "بتستقوى"

تستعد الفنانة سمية الخشاب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "بتستقوى"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة حيث تحارب من خلالها العنف ضد المرأة.

صورت سمية الأغنية بطريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج جميل المغازي، والذي اختار بعض المواهب الشابة، لتُشارك تمثيليا إلى جانب سمية في أحداث الكليب الدرامي.

زارت الخشاب المجلس القومي للمرأة منذ أيام قليلة، حيث استقبلتها رئيسة المجلس وأعضائه بترحاب كبير وتشجيع على فكرة مناهضتها ومحاربتها لظاهرة العنف ضد المرأة، التي يناهضها المجلس في الكثير من حملاته، وحازت الأغنية بكلماتها وألحانها على إعجاب كبير من رئيسة المجلس وأعضائه، الذين تأثروا بفكرتها للغاية ولاقت تشجيعا كبيرا على هذه الخطوة.

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