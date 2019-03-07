"نايك" تكشف عن حذائها المٌخصّص للجولف بغطاء عُشبي

كشفت "نايك"، المتخصصة في صناعة الأحذية الرياضية، عن حذائها المُخصص لهواة رياضة الجولف، والذي جاء بتصميم غاية في الغرابة بعد أن غُطي بالكامل بطبقة عُشبية.

واستوحت "نايك"، تصميم حذائها الرياضي الجديد من لون العشب الأخضر المنتشر في ملاعب الجولف المفتوحة، ومن المنتظر أن يظهر الحذاء للمرة الأولي في 24 من يناير/كانون الثاني، ضمن منافسات بطولة الجولف المُقامة في أبو ظبي؛ وسيرتديه "ماكلوري" المُصنّف الرابع عشر عالميًا.

وأعلنت"نايك" عن سعر الحذاء الرياضي المخصص للعشب والمنتظر طرحة في الأسواق خلال الأيام المقبلة بسعر 140 دولارا أمريكيا، علمًا أن الشركة كشفت منذ أيام قليلة عن حذائها الذكي الأول من نوعه في العالم والذي لديه القدرة على تعديل مقاسه عبر تطبيق يحمل على الهاتف الذكي، وحمل الحذاء اسم Nike Adapt BB.

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