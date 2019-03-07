أبرز 11 عرض أزياء في أسبوع الموضة بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

في ختام فعليات أسبوع الموضة في باريس، لخريف وشتاء 2019، عرضت دار أزياء "Lacoste" لاكوست أحدث مجموعاتها لشتاء 2019، وتنوعت التصاميم بين الفساتين الطويلة، والبدل الكاملة، والجمبسوت.

جاءت أغلب التصاميم بألوان هادئة كالأبيض، والبيج، والجملي، واعتمدت التصاميم على صيحة "المونوكروم".

وركز المصمم على اظهار كنزات لاكوست التقليدية ذات الياقة بحرف الـV، وبعض الإطلالات الأخرى ذات الألوان الزاهية كالأحمر والأصفر

ومن بداية فعليات أسبوع الموضة في باريس، ظهرت العديد من صيحات الموضة العالمية، لأكثر من مئة بيت أزياء، جاء أبرزها عرض دار جيفنشي، ودار فالنتينو، ومصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، والمجموعة الأخيرة لمصمم الأزياء الراحل كارل لاجرفيلد، لذلك يستعرض لكم "مصراوى" أهم عروض الأزياء التي حازت على إعجاب واهتمام خبراء الموضة حول العالم.

1-عرض ريك أوينز:

خطف مصمم الأزياء ريك أوينز، الأنظار بمجموعة مختلفة وغريبة، لخريف وشتاء 2019. وبدأ العرض بتصاميم باللون الأسود ومعاطف طويلة، وجواكيت باللون الجملي والرمادي، وبناطيل وأحذية باللون الأحمر.

وحرص ريك على استخدام الفرو الصناعي بدلًا من الطبيعي، وكان أكثر ما لفت الانتباه مكياج وطول العارضات، والأقنعة الغربية.

2- عرض فيرجيل أبلوه:

في أجواء تشبه سباق السيارات، أطل مصمم الأزياء فيرجيل أبلوه، بمجموعة مميزة تناسب الرجال والنساء.

وبرزت الملابس الرياضية، وفساتين ذات تصميم الثنيات الخاصة بالمرأة، وسترات مع بناطيل تناسب الرجال والنساء، من الصوف والساتان اللامع. واستخدم المصمم ساحة كبيرة ليعرض عليها مجموعته بدلًا من استخدامه لمنصة الـ runway كما اعتدنا في عروض الأزياء حول العالم، وارتدت العارضات بدل سائقي سيارات السباق.

3-عرض ناتاشا رامسي ليفي:

جاء العرض تخليد لذكرى المصمم الراحل كارل لاجرفلد، الذي عمل مع دار ناتاشا رامسي ليفي لمدة 25 عامًا.

وتنوعت التصاميم بين الفساتين بقصات غير مستقيمة، والتنانير القصيرة، والمعاطف الصوفية الفضفاضة، لتناسب المرأة العملية والعصرية. وبرزت بعض الأقمشة كالتارتان، والأقمشة المطبوعة بالرسومات، والدنيم، بلمسات أزياء التسعينات.

4-عرض أزياء جوناثان أندرسون:

اعتمد جوناثان أندرسون، المدير الإبداعي لعلامة لويفي، على التصاميم المريحة والتي تناسب المرأة العاملة. وتنوعت التصاميم بين المعاطف الفضفاضة، والقمصان الطويلة، والتنانير الشفافة، وركز على الأقمشة الثقيلة، والحرير الخفيف، والفرو الصناعي، والقصات غير المتناسقة.

وحرص أندرسون على عودة البناطيل واسعة الساقين، والمعاطف الجلد ذات الأكمام والياقات الطويلة، والتصاميم ذات المربعات والتقليمات.

وطغت الألوان الترابية على العرض، وظهرت بقوة القبعات المثلثة والمستديرة، مع الحقائب الجلدية.

5-عرض مجموعة ديور:

بين اللمسات العصرية والشبابية قدمت مصممة الأزياء، ماريا جرازيا، مجموعة رائعة مفعمة بالأنوثة، وترمز لقوة المرأة.. وتنوعت المجموعة بين فساتين السهرة، والجمبسوت، والجواكت، والتنانير، والفساتين ذات الحزام العريض، والبناطيل الواسعة.

وطغت بعض الألوان كالأسود والأبيض والأحمر والأزرق، والأخضر، وحرصت ماريا على اختيار الإكسسوارات والأحذية بعناية بالغة، لتناسب جميع الأذواق.

واستخدمت في تصميم الجاكيت الأقطان والأقمشة الخفيفة بدلاً من الصوف السميك الذي اشتهر به جاكيت Dior، واكتملت إطلالات العارضات بالقبعات والأحزمة العريضة التي تميزت بها ديور.

6-عرض أزياء إيف سان لوران:

حرص مصمم الأزياء أنطواني فاكاريللو، المدير الإبداعي لدار إيف سان لوران على الخروج بتصاميم مختلفة ومميزة تنوعت بين العصرية والكلاسيكية، والعودة لموضة الثمانينات، من خلال التركيز على الأكتاف العريضة والبارزة.

وضم العرض 103 إطلالة منها 18 رجالية، وتنوعت بين الجواكت الطويلة، والبليزر الذي جاء على شكل فساتين قصيرة، والتي تحتوى على الريش والجلد، والأقمشة البراقة، والقمصان من الشيفون.

كما تضمن العرض فساتين سهرة قصيرة، وأزياء وإكسسوارات بألوان النيون المضيئة، بجانب الأزياء ذات القصات غير المستقيمة والضخمة.

7-عرض أزياء مارين بيري:

تحت عنوان عرض "الإشعاع" خطفت مجموعة أزياء، مارين يبرى الأنظار، إذ حرصت على إظهار الأزمة البيئية والتلوث الذي يعاني منه معظم دول العالم من خلال إدخال الأقنعة السوداء بأشكال مختلفة مع التصاميم.

واعتمدت مارين على إضاءة الليزر لتعكس ألوان النيون في الظلام. وقالت مارين بيري" أن هذا العرض بمثابة تخيل للمستقبل الذي يشهد نهاية العالم نتيجة عدم الاهتمام بالبيئة"، لذلك ظهرت معظم العارضات بطلاء فضي اللون على الوجه، وإكسسوارت على الوجه بأنوار الليزر وأقنعة ضد التلوث.

وتنوعت التصاميم بين الفساتين الطويلة التي تحتوي على الشراشيب، والجواكت الواقية من المطر، وحرصت على استخدام الفرو الصناعي بدلاً من الطبيعي.

8-عرض المصمم إيلي صعب

تألق مصمم الأزياء اللبناني والعالمي، إيلي صعب، بمجموعته الأخيرة لخريف وشتاء 2019 بأسبوع الموضة في باريس، بتصاميم تخاطب المرأة العملية والرومانسية، وجاءت التصاميم احتفاءً بالحب.

وتنوع العرض بين الإطلالات النهارية للمناسبات الرسمية، وملابس السهرة المسائية، والفساتين الكلاسيكية الأنيقة.

وركز إيلي صعب على التصاميم المطرزة، والتي تحتوي على الترتر اللامع، والطبعات الهندسية المختلفة، والتصاميم المعقدة التي استخدم فيها الدانتيل والشيفون والكشاكش، والأكمام الواسعة وتميز بعضهم بالبساطة والأقمشة السادة والقصات المتساوية، مع حضور قوي لطبعات القلوب والتطريزات المعدنية المرصعة بالمجوهرات.

وطغي اللون الأسود على معظم العرض، ودرجات ألوان الأحمر والأزرق والأخضر، وتنوع في تصميم البدل، بين الكلاسيك ذات "الفيونكة" الكبيرة عند الخصر، والبدل اللامعة الخاصة بالمناسبات والسهرات.

وتألقت الفساتين المستوحاة من الحضارة اليونانية القديمة بطيات أنيقة على الكتف، مع تصاميم من الفرو والريش.

9-عرض دار جيفنشي:

قدمت دار جفنشي أحدث مجموعة لها لخريف وشتاء 2019-2020 ضمن فعاليات أسبوع باريس، واستوحت تصاميمها بالطابع العسكري، وركزت على التصاميم الخاصة بالمناسبات ذات الطابع الشبابي تتناسب بشكل أكبر مع الإطلالات اليومية.

تميزت هذه المجموعة بظهور الفساتين الميتاليك الفضفاضة والـshoulder، والمعطف الصوفي بألوان متعددة تنوعت بين الأخضر والبيج والأصفر في أكثر من إطلالة بالإضافة إلى التصميمات الرسمية، والسترات التي زيّنتها الياقات العريضة، والأزرار الذهبيّة، والكشكشة.

اللمسات الربيعية خيّمت على الفساتين الفضفاضة من الخامات الناعمة مثل الساتان، والتي نسّقتها المصمم مع أحذية ذات الكعب العالي، أما التصميمات الأخرى فدخلت عليها القصات الجريئة ولمسات من التطريزات الفضية واللامعة.

10- دار فالنتينو:

أطلقت دار "فالنتينو" مجموعتها الرومنسية الجاهزة لخريف وشتاء 2019-2020 في باريس، وسط أجواء من الحب والرومانسية، حيث سُميت المجموعة بـ" VALENTINO IN LOVE".

اعتمد مصمم الأزياء بيار باولو بيكولي، على الخامات الناعمة كالتل والحرير المطبع بالورود والرسومات الفنية، واستوحى من قصص الحب تصميمات مميزة، ذات لمسات جذابة ظهرت عن طريق اللون الأسود والأخضر والأبيض والأحمر والباستيل الزهري.

وتزينت التصميمات بقبعات مختلفة الحجم، مع معاطف متوسطة، والحقائب بطابع عملي ذات حجم متوسط، ذات اللون الأصفر والأحمر البرتقالي.

وتميزت المجموعة بالفساتين المنسدلة التي اتخذ بعضها شكل المعطف، وجاءت الطبعات مستوحاة من قصص العشاق، كما تزين العارضات بالأقراط الطويلة اللامعة، والأحذية الملونة المصنوعة من الجلد الطبيعي.