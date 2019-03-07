منها علاج الضغط.. 6 أدوية تسبب زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو-
تتسبب بعض الأدوية في تعرض المرضى لزيادة الوزن في حال المواظبة عليها بحسب ما ذكره موقع "ريدرز دايجست"، مشيرا إلى 6 أنواع من الأدوية، فما هي..
أدوية الضغط
تتسبب أدوية تنظيم ضغط الدم في إعاقة عملية الحرق ما يتسبب في تراكم الدهون وبالتالي يزداد وزن الجسم.
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