منها علاج الضغط.. 6 أدوية تسبب زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو-

تتسبب بعض الأدوية في تعرض المرضى لزيادة الوزن في حال المواظبة عليها بحسب ما ذكره موقع "ريدرز دايجست"، مشيرا إلى 6 أنواع من الأدوية، فما هي..

أدوية الضغط

تتسبب أدوية تنظيم ضغط الدم في إعاقة عملية الحرق ما يتسبب في تراكم الدهون وبالتالي يزداد وزن الجسم.

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