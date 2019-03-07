في يومها العالمي.. المرأة المصرية في أرقام

يحتفل العالم يوم 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، تقديرا لدورها ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي الاحتفال بها هذا اليوم، بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في 7 مارس 1945.
وبهذه المناسبة، تنشر "الوطن" أهم الأرقام التي تخص المرأة المصرية من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبينها:
- 48.4 % نسبة الإناث من إجمالي سكان مصر، إذ بلغ عددهن حتى يناير 2019 نحو 47.5 مليون نسمة، من إجمالي 94 مليون نسمة عدد سكان مصر في الداخل.
- 887 ألفا و315 عقد عدد عقود الزواج للإناث خلال 2018.
- 211 ألفا و521 عدد إشهادات الطلاق على مستوى الجمهورية في 2018.
- 72% نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية 2018.
- 21% معدل البطالة للإناث.
- 89.3% نسبة الإناث اللاتي تعملن في عمل دائم.
- 69.4% نسبة المشتركات في التأمين الصحي.
- 41.2% من إجمالي الإناث العاملات يعملن أخصائيات وأصحاب مهن علمية.
- 35.7% فنيات ومساعدات الإخصائيين.
- 28.9% قائمات بالأعمال الكتابية.
- 28.8% مشتغلات في الزراعة والصيد.
- 17.7% عاملات خدمات ومحلات البيع.
- 1.7% عاملات في مهنة الحرفيات وهن أقل فئة عمل.
- 0.3% من الإناث في المرحلة الابتدائية متسربات من التعليم.
- 24% نسبة تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية في 2018.
- 66 امرأة قاضية من إجمالي عدد القضاة 9694.
- 24.8% من إجمالي الإناث العاملات في تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي من إجمالي العاملين.
- 18% نسبة الإناث رؤساء تحرير الصحف القومية، من إجمالي رؤساء الصحف القومية من إجمالي رؤساء التحرير.
- 12.5% نسبة الإناث أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية من إجمالي أعضاء المجالس.
- 7.7% نسبة الإناث أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من إجمالي أعضاء الهيئة.
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