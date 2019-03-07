ضوابط استخدام الهاتف المحمول للأطفال.. خبيرة ألمانية تضع "روشتة نصائح"

مع دخول الطفل المدرسة، في عمر 4 أو 5 سنوات، تبدأ أمه في تعليمه كيفية الاستخدام للهاتف المحمول، كي تستطيع التواصل معه والاطمئنان عليه بينما هو بعيد عنها، لكن خبيرة تربية ألمانية، بحسب وكالة "د.أ.ب"، قالت إن العمر المناسب لإعطاء الأطفال المحمول هو 11 أو 12 عاما.

توضح كريستين لانغر، أن للهواتف خواص معقدة على الطفل، كي يستطيع أن يتفهم مفرداتها، ويستخدم الإنترنت استخداما آمنا، وأضافت أنه على الوالدين مراقبة أطفالهم باستمرار، ومحاولة التقرب إليهم، وتعليمهم وظائف الهاتف المحمول المعقدة، عندما يتخذان قرار أن يعطوه لأبنائهم.

وأكدت أنه على الآباء أن يضعوا ضوابط على استخدام الهاتف المحمول، مثل تحديد مواعيد وأوقات استخدام الهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، والألعاب، وكذلك ما يمكن نشره على الإنترنت، وما يجب منعه تماما.

ووضعت عدة نصائح تمكن الآباء من مساعدة أبنائهم في استخدام الهواتف المحمولة بأمان، ومنها:

- يمنع استخدام الهواتف أثناء الطعام: للحفاظ على التواصل العائلي على المائدة، ولضبط حجم الوجبات وتفادي الإفراط في الأكل، وكذلك للحد من إدمان الهاتف.

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- لا محمول في السيارة: وذلك لتقليل فترات التعرض للشاشات، وحث الطفل على الاستمتاع بالرحلة بالسيارة بطرق أخرى تتضمن القراءة أو الاستماع للموسيقى والأغاني.

- لا محمول قبل النوم بـ60 دقيقة: لأن الأشعة الزرقاء للكمبيوتر والهواتف الذكية تؤثر على هرمون النوم، وتزيد الأرق، ويرتبط نقص النوم بالبدانة، كما أنه ضروري للتركيز والنمو.

- لا يجب النظر لشاشة الهاتف أكثر من نصف ساعة في اليوم: ويُستثنى استخدام الكمبيوتر في استذكار الدروس؛ لكن وقت الترفيه على الشاشات الإلكترونية لا يزيد على نصف ساعة، ولا يتجاوز وقت شاشة التلفزيون ساعتين في اليوم.

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