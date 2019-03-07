بالصور| فستان "على قد الإيد" و"فوتوسيشن" بكاميرا الموبيل توثق فرحة "نورا": "خطوبة ببلاش"

لم تلتفت لتلك التفاصيل المُكلفة وإقامة حفلة خطبتها في أفخم الفنادق مثلما تفكر بعض الفتيات، بل اكتفت بسعادتها لخطبتها للشخص الذي أحبته منذ سنواتٍ عده، فكان كل ما يشغل تفكيرها هو جعل يومها مميزًا ويظل محفورًا بذاكرتهم، ولكن بطريقتهم الخاصة وبأقل التكاليف الممكنة بعيدًا عن المغالاة.

"اتخطبت لحُب عُمري"، عبارة بدأت بها الفتاة العشرينية، نورا جابر، حديثها وكأنها تحمل في جعبتها قصص كفاح حتى تصل مع من أحبته لهذا اليوم، وذكرت أثناء حديثها لـ"هُن": بنحب بعض بقالنا 5 سنين، ولكن الظروف مكنتش مساعدانا إننا نعمل خطوبتنا في مكان كبير زي ما الناس بتعمل، ولما فكرنا قررنا نفرح بنفسنا مش بالمظاهر".

فكرت نورا في تصميم فستان خطبتها بنفسها دون الحاجة إلى شراء أو تأجير فستان بمبالغ باهظة، وقالت:" لما قررنا نتخطب لقينا أقل فستان هيتأجر هيكلف حوالي 3 ألاف جنيه، ومكنش معانا فلوس، فكرت أخيط فستاني بنفسي، روحت لواحد جارنا إداني كورس تدريبي في الخياطة".

وأضافت: "الكورس كان على شكل فستان خطوبتي، اشتريت قماش وقعدت أقص فيه وأخيطه على إيدي، وقيسته عليا لحد ما لقيته مظبوط وفي الآخر قفلته على ماكينة خياطة".

استعانت نورا بأصدقاءها المقربين في عمل "فوتوسيشن"، يوثق لحظاتهم:"روحنا عملنا سيشن في جنينه جنب البيت، وبعدين واحنا معديين على التحرير، لقينا مراكب في قصر النيل، سألنا على إيجارها وقدرنا ننزل من السعر وقضينا ساعتين فيها، وكانت بالنسبالي أحلى من الفنادق والقاعات الكبيرة، وسط أهلي وصحابي اللي كانت فرحتهم بيا كبيرة".

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وذكرت:" متعودتش أحط ماكياج، حطيت حاجة خفيفة بعيدًا عن الأفورة".

تفاجئت "نورا" بردود الأفعال التي أصبحت حديث الكثيرين، الذين أشادوا بفكرتها وحماستها، بعد تداولها الصور على صفحات موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "نمت وصحيت لقيت ناس كتير بتتكلم عليا وعلى الفستان، وناس كتير طلبوا مني أعملهم فساتين".

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