تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان الشاب مينا نادر، أحد متسابقي برنامج "نجم الكوميديا"، حيث ظهر خلال عرضه لمسرحية "عايز أتجوز"، بساقية الصاوي، منذ شهر، وفي أثناء العرض نزل "نادر" من على المسرح، ليقدم باقه ورد لحبيبته "مريم"، التي كانت تجلس وسط الجمهور، وجلس على قدمه ليقدم لها خاتم الخطبة.
وتسبب الفيديو، في إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين المؤيد والمعارض للفكرة والتي اعتبرها بعض الشباب "أفوره"، أما الفتيات قالوا إنها تعبير عن الرومانسية وشدة الحب.
وقال "مينا" لـ"الوطن"، إن هذا الفيديو تم تصويره من شهر تقريبًا، وطُرح على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله مرحلة المونتاج، مضيفًا: "مريم حبيبتي ومخطوبين رسمي حاليًا، ولكن الفيديو تم تصويره قبل الخطوبة، وحرصت على التعبير عن حبي لها، وسط الجمهور، وأقول للعالم أنني اخترت هذه الفتاة لتكون شريكة حياتي"، مؤكدًا أن خطيبته تفاجئت بالأمر، إذ لم يكن مُرتب له.
وتابع لمنتقدي تصرفه: "لا أجد أي مانع أن يُعبر الشاب عن مشاعره تجاه حبيبته أو زجته بورد أو حضن.. البنات يحبوا التعبير عن المشاعر بطريقة رومانسية عكس الولاد الذين يعتقدوا هذا نوع من النحنحة" بحسب وصفه.
كانت هذه تفاصيل خبر مينا نادر: "عبرت عن حبي لخطيبتي أمام العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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