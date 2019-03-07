علامة "مالبيري" تُطلّق مجموعتها لخريف 2019

لا يُمكننا إنكار مدى تأثر مجموعات الأزياء الخريفية المعروضة، خلال أسبوع الموضة في باريس بالتراث الملكي البريطاني، من ""Teddy girls في ديور (مع إشارة إلى الأميرة مارغريت المتمردة)، إلى مرتفعات هايلاندز في عرض كلوي، وممر الروك الملكي في عرض باكو رابان.

وقام المديرُ الإبداعي جوني كوكا، لعلامة "مالبيري" Mulberry باستلهام مجموعته من شارع سافيل رو اللندني، والذي يعتبرُ عرين أناقة الرجل الإنكليزي، فقدم معطفًا كلاسيكيًا بطابع رجالي بطبعة الكاروهات باللونين الأبيض والوردي مزينًا بالترتر، وبدلة بنطلون حريرية باللون البرغندي مزينة بطبعة الأزهر "Liberty blooms"، وفستانًا ذهبي اللون بطبعة غرافيكية مستوحاة من ربطات العنق الرجالية، وآخر بطبعة مجردة من اللون الوردي والأحمر شبيهة بنمط الكامو، مستوحاة من قطيع من البط البري يتواجد خلف مكتب العلامة في لندن.

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وقدّم المصمم تشكيلةً من الإكسسوارات بطابع الـ "punk"، شملت أحزمة جلدية مزينة بحلقات ذهبية، وأقراط من الذهب مزينة بحبات اللؤلؤ، وقلادات حجرية مصقولة على سلاسل طويلة، وسلسلة قابلة للإزالة على حقيبة "Keeley" يمكن ارتداؤها كسوار اليد.

وأكبرُ قوة للمصمم تكمُن بشكل لا يمكن إنكاره في السلع الجلدية، كما يتضح من خلال أحذية كعب "Christy" الهندسية والثنائية اللون باللون الأزرق الخزفي وبفتحة المقدمة على شكل "V"، وحقيبة "Millie twofer" الهجينة الجديدة، التي يمكن جمعها لتصبح حقيبة دلو، وقد بدت جذابة بشكل خاص في نمط جلد الثعبان الرمادي والأسود.

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في حين أن البعض قد يعتبر ملابس مولبيري معقدة بعض الشيء، إلا أن "كوكا" يعرف بوضوح كيف يُلبي احتياجات الزبائن الأساسيين، فعلى سبيل المثال، قامت دوقة كامبردج بارتداء معطف الكاب بحزام الخصر.

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