أزياء المصمم "جيامبتيستا فالي" لموسم خريف 2019

عادت أزياء "جيامباتيستا فالي" إلى باريس هذا الموسم، بعد زيارته إلى المغرب والهند في مجموعتيه الأخيرتين، حيث استلهم لوحة ألوانه الرقيقة الغنية بظلال الرمادي والليلكي مباشرة من أسطح منازل عاصمة الموضة.

لكن فالي هو شخص عاشق للحديقة المنزلية، لذلك بطبيعة الحال فقد لجأ إلى بعض الإلهام النباتي، فاقتبس العديد من طبعات النباتات من صور واحة كلود مونيه في جيفرني، بالإضافة إلى صور الموضة لجاي بوردين.

وزينت طبعات الأزهار سترات بلايزر البويفريند، وجاكيتات راكبي الدراجات وأحذية البوت الغريبة، التي جاءت مصنوعة من الجلود السوداء اللامعة المقلمة بصفوف من الأشرطة الملتوية، برزت زخارف الباستيل بتقنيات مختلفة كالطبعة وتطريزات الدانتيل والتول.

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قدّم فالي فساتين الكوكتيل خفيفة الوزن مع تنانير ملتفة بقصة الخزامي، وفساتين السهرة المزينة بالكشاكش والتي أتت بذيل طويل وبفتحة أمامية تظهر الكثير من الساق، كما دمج في بعض التصاميم الهدايا التذكارية متنوعة، مثل سترة الصدرة المزينة بكرات "بوم بوم" على الطراز المغربي، وأوشحة العنق المزينة بالخرز.

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وأتت السترات القصيرة بطابع مستقبلي، بما في ذلك بنمط الجلد الأبيض مع سحابات معدنية وياقة الطيار المغطاة بالفرو، وأتت سترة واقية من الجلد الأسود مبطن بياقة عنق على شكل حرف ""V، كما قدم المصمم تشكيلة متنوعة من حقائب اليد، وهي أحدث دليل على توسعه في إطار شراكته مع Groupe Artémis، أبرزها حقيبة فلور والتي أتت بنمط مبتكر وتميزت بزوج مطابق من الأقفال.

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