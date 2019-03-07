تعرفِ على البدائل الطبيعية "للبرايمر والتونيك" للعناية بالبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تحرص المرأة بصفة دائمة على الاهتمام ببشرتها لتكون شبابية ومشرقة دائمًا، ويتطلب ذلك اتباع نظام يومي يحتوي على مستحضرات تجميل من أفضل الماركات العالمية. ولكن مع غلاء الأسعار تلجأ العديد من النساء إلى المنتجات الطبيعة التي تعطي نفس النتيجة كبديل آمن للمستحضرات الصناعية باهظة الثمن.

من جانبها، أكدت ريهام جهاد، خبيرة العناية بالبشرة، على ضرورة وضع "البرايمر" قبل تطبيق المكياج لحماية البشرة من العوامل الخارجية كالأتربة، وآثار مستحضرات التجميل الكيميائية، وللحفاظ على شباب ونعومة البشرة، فالبرايمر يعمل على إغلاق مسام البشرة، ويحافظ على ثبات المكياج لفترة أطول.

وقالت ريهام جهاد، إن جل الصبار يحتوي على فوائد البرايمر، ويعمل على ترطيب وتغذية البشرة، ويساعد أيضًا على تجديد خلايا الجلد ويزيل آثار تهيج الجلد، ويمنع ظهور حب الشباب.

ويمكنك وضع جيل الصبار على البشرة مباشرة قبل المكياج بـ10 دقائق، أو عمل برايمر طبيعي في المنزل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

-المكونات:

ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

4 ملاعق كبيرة من كريم مرطب للبشرة.

معلقتان من كريم "BB" نفس درجة البشرة.

-طريقة التحضير

اخلطي المكونات وضعيها في علبة نظيفة، واستخدميها يوميًا قبل وضع المكياج.

ويمكنك استبدال التونيك بماء الورد الطبيعي، الذي يعمل على غلق مسام البشرة، ويعطيها بريقاً وحيوية، عن طريق وضع ماء الورد مرتين يوميًا بعد غسل الوجه وقبل وضع البرايمر.