"مودة": نستهدف حماية الأسرة المصرية بعد ارتفاع حالات الطلاق

قال أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي لمشروع "مودة" إن مشروع تأهيل الشباب المقبل على الزواج يعد مشروعا قوميا، خاصة أن عدد حالات الطلاق في 2017 وصلت إلى 198 ألف حالة بمعدل 542 حالة طلاق يوميا.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع يستهدف التواصل مع 800 ألف شاب سنويا، لتوعيتهم بمفهوم الزواج من كل الجواني النفسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف الشباب المقبل على الزواج في 3 محافظات، وهى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وهى أكثر محافظات ترتفع بها نسبة الطلاق.

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