"البراعة والحرفية" عنوان حقائب اليد لموسمي خريف وشتاء 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختُتمت عروض شهر الموضة لموسم خريف وشتاء 2019 أمس الأربعاء في باريس، وشهد الموسم ظهور الكثير من اتجاهات الإكسسوارات الجديدة، بما فيها حقائب اليد.

وكانت أنماط الحقائب التي رأيناها في نيويورك ولندن وميلانو وباريس أكثر جرأة، فركزت أكثر على الجانب الهندسي، من حقائب "توت" من بالنسياغا ذات الحواف المنحنية إلى الحقائب المصغرة من كلوي والمزينة بالشعار، وأظهرت كل علامة تجارية براعتها والحرفية العالية في صناعة هذه القطعة الراقية.

لكن هذا لا يعني أن الحقائب المترهلة لم تحصل على بعض الاهتمام، فقد قدمت ديور نسخًا جديدة من حقائب التوت المترهلة والمطبعة وقدمت فيكتوريا بيكهام حقائب الـ holdalls الضخمة.

وقدم المصممون الجدد نسخهم من حقائب اليد هذا الموسم، وعرض هيدي سليمان مجموعته الثانية لسيلين، إذ قام بإدخال جمالية قابلة للارتداء في إكسسوارات العلامة الفرنسية، في حين أظهر دانيال لي مجموعته الأولى لبيت الأزياء الإيطالي الشهير بوتيغا فينيتا، والتي نتج عنها قطع جديدة، وحقائب يد راقية وجميلة.