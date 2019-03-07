محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث: تتمتع الشوكولاتة بأنواعها بشعبية كبيرة لدى مختلفة الأعمار، لكن الكثيرين يضطرون للامتناع عنها، إما لإصابتهم بأمراض تجعل تناولها خطرا على الصحة، أو لاتباعهم أنظمة غذائية قد تفسدها الشوكولاتة. لمزيد عن افقد وزنك برجيم صحي يحتوي على الشوكولاتة..اضغط هنا

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