تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظة تسلم الإعلامية السعودية، نرجس العوامي، في قناة "إم بي سي"، هدية غريبة. وأظهر الفيديو المتداول تسلم "العوامي" هديتها، وهي عبارة عن ثلاثة من الإبل، التي كانت على متن شاحنة، وكانت الهدية مصحوبة بلافتة معلقة عليها: "إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي، وفالك الفوز بالمزاين". وعبرت نرجس العوامي عن سعادتها الكبيرة بالهدية، معلقة: "الآن صرت راعية إبل"، مقدمة الشكر لصاحبها راضي الشمري. ​

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| هدية غير متوقعة لإعلامية سعودية: "صرت راعية إبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.