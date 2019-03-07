بالصور| "نطاطة للعروسين والمدعوين".. أحدث صيحات كوشة الزفاف في بريطانيا

قلعة بيضاء من المطاط تتوسط حديقة تكسوها الحشائش الخضراء، هي أحدث صيحات كوشة الزفاف للعروسين، اللذان يبحثان عن التميز ويسعيان لقضاء أوقاتًا سعيدة تتخلها أجواء اللعب والفرح في زفافهما، وهو ما حظى بانتشار واسع مؤخرًا في بريطانيا.

وبحسب موقع "Good House Keeping"، فإن الفكرة تعتمد على وضع منزل مطاطي للقفز الذي يفضل الكثير من الصغار والكبار استخدامه عند اللعب، في حديقة مفتوحة ويصبح كوشة للعروسين يستمتعا بأوقاتهما فيها بصحبة المدعوين.

وصممت القلاع القابلة للنفخ للأطفال والبالغين، لتناسب حفلات الزفاف بالأماكن المفتوحة، وتنتجها بعض الشركات البريطانية، منها "Mr Bouncy Castle"، و"A Wedding Wonderland"، و"1 Entertainment"، ويمكن تأجيرها أيضًا بمبلغ مالي لا يتجاوز 400 دولارًا.

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