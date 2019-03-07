أحمد فهمي يتغزل في هنا الزاهد بصورة جديدة على "إنستجرام"

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة لخطيبته الفنانة هنا الزاهد، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يتغزل بها.

وأرفق "فهمي" الصورة بتعليق: "نجمتي"، وتفاعل متباعي أحمد فهمي معه، عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها "ربنا يخليكم لبعض حبايبي ويبعد عنكوا أي شر"، و"عسوله ما شاء الله، ربنا يخليكوا لبعض".

واعتاد "فهمي" على الرد على معجبي هنا الزاهد على صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وكان يثير الجدل كل حين بتعليقه ورده على تلك التعليقات، ففي العادة يكون حادا، ولا يسمح لأحد بمغازلة خطيبته.

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