سيدة تنتقم من مغتصبها في الهند بإحراقه في النار

قالت الشرطة في الهند، إن امرأة تعرضت للاغتصاب وغُمرت في الكيروسين والنار، أقدمت على قتل مغتصبها حرقًا، بعدما قامت بسحبه إلى ألسنة اللهب.

واستطاعت السيدة البالغة من العمر 35 عامًا، النجاة من الحادث، لكنها تعرضت لحروق في وجهها ويديها، فيما توفى الرجل البالغ 42 عامًا في المستشفى متأثرًا بإصاباته، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت السيدة الأرملة للشرطة، أن الرجل هاجمها واغتصبها في منزلها الواقع في مدينة كلكتا بشرق الهند الإثنين الماضي، عندما كانت ابنتاها خارج المنزل.

ونقل شرطي يدعى ساجال كانتي بيسواس قول السيدة: "بعد ذلك، صب عليها الكيروسين وأشعل النار".

وتسجل الهند ارتفاعًا بالغًا في معدلات العنف الجنسي خلال الأعوام القليلة الماضية، فيما يشير خبراء إلى أن تباطؤ القضاء وتقاعس الشرطة يثنيان أيضًا الضحايا عن الإبلاغ.

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