لورين جودر تُظهر أناقتها بملابس بحر سوداء في دبي

حافظت النجمة لورين جودر، على بقائها في دائرة الضوء، إذ شاركت لقطة مثيرة لها عبر "إنستغرام" الثلاثاء، خلال رحلتها إلى دبي، وبدت نجمة عمل "توي" السابقة، والبالغة 32 عاما، مثيرة عندما استعرضت منحنياتها المثيرة في ملابس سباحة سوداء مع سحاب فضي أسفل منطقة الصدر.

والتقطت لورين صورتها على يخت وتظهر وهي تقف أمام برج الجميرا، مع شعر أسود مموج، ومكياج برونزي، وعبر "إنستغرام" كتبت تعليقا خفيا، وقالت "لا أعتقد بأنك تدرك مدى سهولة السقوط في المحيط في عيني" مع رموز تعبيرية لفراشات، وتعشق لورين ملابس السباحة كما تعشق التقاط ومشاركة الصور المثيرة، إذ شاركت النجمة عددا من اللقطات مع العديد من ملابس السباحة المفعمة بالحيوية من رحلتها في دبي، ونشرت الخميس الماضي صورة لها من الخلف في بيكيني مثير باللون النيون.

تأتي المشاركات السابقة لنجمة توي بعد أن اتهمت حبيبها الأسبق مارك رايت وزوجته ميشيل كيجان "بمحاولة إسكاتها"، عندما تحدّثت عن حياتها الجنسية التي حظيت بها معه. وفي مقابلة جديدة، اعترفت البالغة من العمر 32 عاما إنها تأسف لإضاعة عامين ونصف العام من حياتها على مع حبيبها السابق جاي موريسون والذي يقضي عقوبة في السجن لحيازته سلاحا ناريا دون ترخيص.

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