طريقة عمل الفخدة الضأن المشوية

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير: فخده ضانى 3 كيلو 500 جرام بصل مفروم 250 جرام جزر 250 جرام بطاطس 20 جرام فصوص توم 100 جرام زبادى 20 جرام هريسه شطه 10 جرام خل تفاح 10 جرام مسطرده مرقة لحم توابل لحم ملح وفلفل اسود حسب الرغبة طريقة التحضير: 1- نضع الفخده فى صنية الفرن ونبد بفتح فتحات بالسكين فيها وغرس فصوص التوم داخل هذه الفتحات ونكرر ذلك من خلف الفخده. 2- نبدأ بتتبيل الفخده جيدا بالتوابل اللحم من و الفلفل و البصل ثم نعصرماء البصل على الفخده كلها. 3- ثم نقوم بدهانها من جميع الجهات بهريسة الشطه ثم نقوم بدهانها من جميع الجهات بالزبادى ثم نقوم بأضافة خل التفاح عليها من جميع الجهات نتركها فالتتبيل لمدة يوم. 4- نقوم بتشويح الخضار بصل اورما وبطاطس وجزر فى قليل من الزيت ويتبل بالملح والفلفل. 5- نقوم بوضع الخضار فى صنية الفرن. 6- نضع الفخده فوق الخضار ونقوم بدهانها بالمسطرده، ثم نغلف طرف الفخدة بالفويل. 7- ثم نغلف صنية الفخده بالكامل بورق الفويل و نضعها داخل الفرن علي حراره 120 درجة، لمدة ساعة ونصف حتى تنضج جيدا وتقدم ساخنة.

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