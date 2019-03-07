بالصور... 10 أفكار هدايا مميّزة لـ يوم الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مارس 2019 12:28 مساءً - مع اقتراب يوم الأم، هذه المناسبة التي يُجمع عليها العالم في 21 مارس-آذار، نحتار كيف يمكن أن نحتفل بهذا اليوم لنبرهن قدر المستطاع حجم حبّنا وتبجيلنا لأمهاتنا.

قد تكون هدية الأم من أكثر الهدايا التي توقعنا في حيرة من أمرنا وتستدعي الكثير من التفكير، إذ لا يمكن أن ننكر بأنّ هذه المناسبة السنوية هي أكثر المناسبات أهميّة وأحقيّة، لذا نسارع لاختيار الهدايا الأجمل وربّما الأثمن، علّنا بذلك نردّ ولو مثقال ذرّة جميل أمهاتنا علينا.

نحن في المول.كوم، وتوفيراً للوقت والمجهود، نقدم لكم لائحة من عشر أفكار هدايا، لتختاروا الأنسب من بينها وما يلائم أذواق أمهاتكم وينسمجم مع احتياجاتهنّ.

1- جلابية باللون البنفسجي مزينة بالحروف العربية



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2- ساعة فضي من الستانلس ستيل مع الورود في المينا



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3- طقم ذهب خالص مزين بكرات ملونة



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4- حذاء كعب رفيع بنقشة جلد الأفعى باللون البيج للنساء



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5- طقم شنط من الجلد اللامع باللون البنفسجي



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6- عطر لابيرفيوم او دو بيرفيوم انتس للنساء من ايلي صعب



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7- كريم فيتاس لإزالة التجاعيد لكلا الجنسين



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8- طقم مكياج السفر الضروري



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9- مجموعة العناية بالاظافر للنساء



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10- جهاز ليزر لإزالة الشعر



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لكلّ أم هدية مناسبة:

- الأم العاملة

تتركز اهتمامات الأم العاملة بوظيفتها، هذا ما يسهّل عملية اختيار الهدية، فتقديم هاتف ذكي أو تعليقة مفاتيح قيّمة أو قلم أنيق أو ماكينة صنع قهوة، حتماً ستفرِح هذه الأمور قلب الأم العاملة.

- سيدة المنزل

إذا كانت والدتكم من سيدات المنزل فاختيار الهدية المناسبة لها في عيدها لن يخرج عن إحدى احتياجاتها في المنزل، فتقديم عصارة فواكه من النوع الجيد أو فرن كهربائي أو عجانة كهربائية قد يدخل على سيدة المنزل البهجة والفرح .

- الأم المهتمة بأناقتها

يمكنك تقديم دعوة لقضاء يوم في منتجع صحي أو في إحدى مراكز التجميل المعروفة، كما يمكن تقديم زجاجة من عطر تفضله الأم أو مجموعة كاملة للعناية بالبشرة.



وإذا كانت ميزانيتنا محدودة يمكن الاستغناء عن كل هذا وتقديم صورة مكبرة لها معنا، أو ألبوم يرصد حكاياتنا معها منذ الصغر وحتى الآن تكون قليلة التكلفة وفى نفس الوقت سعيدة ومفاجأة لها للغاية.

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