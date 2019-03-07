أفضل عطور العربيه للعود النسائية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مارس 2019 12:28 مساءً - كثير من النساء يخترن العود ليكون عطرهن المفضّل. أفضل عطور العربيه للعود النسائيه تضفي لمسة من الترف، الجاذبيّة والدفء على إطلالة المرأة الشتويّة.

وللعود مكانة خاصّة في عطور المرأة الشرقيّة لان أفضل عطور العربيه للعود النسائيه هي أجود وأرقى العطور في العالم. اخترنا هذه العطور للمرأة التي تحبّذ النفحات الفوّاحة في عطرها، كالعود، المسك، الأخشاب، العنبر والفانيليا الآسرة.



1. Versace Oud Oriental

2. Creed Royal Princess Oud

3. Comme des Garcons Parfums Wonderoud

4.Cartier Oud & Oud

5. Tom Ford Oud Wood

6. Christian Dior Oud Ispahan

7. Guerlain Oud Santal Royal

8. Armani Prive Rose D’Arabie

تابعي بالصور أفضل عطور العربيه للعود النسائيه لسهرات شتاء وربيع 2019 والتي ستغمرك بأجواء من الدفء والرومانسيّة، أيّ منها ستختارين؟ تابعي أيضاً: أحدث عطور خريف 2018 للمرأة السعودية أفضل عطور العود لرائحة تأسر القلوب أرقى 10عطور للمرأة السعودية في الموسم الجديد

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