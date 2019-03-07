سيلينا غوميز تكشف عن أسرار جمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مارس 2019 12:28 مساءً - حصدت سيلينا غوميز ابنة الـ27 عاماً إعجاب المشاهدين ليس فقط بفضل أدائها الناجح وصوتها الدافئ، إنما أيضاً بفضل ذكائها في اختيار إطلالاتها والعناية بجمالها.

تختار سيلينا كل ما يليق بها وبسنّها الشابة، بحيث نراها بأزياء تناسب قوامها وبمكياج ناعم يناسب ملامح وجهها الجذابة. وما يجعل هذا المكياج ناجحاً هو بشرتها الناعمة التي توليها عناية فائقة من خلال بعض الخطوات التي تثابر على القيام بها بشكل يومي.

تحرص سيلينا على وضع كريم النهار قبل الخروج من المنزل، وهي تستخدم كريم بتركيبة لزجة وناعمة يناسب بشرتها ويحتوي على نسبة حماية تقيها من أشعة الشمس والعوامل الخارجية التي قد تؤذيها. وهذا المستحضر هو Olay Complete للبشرة الحساسة والدهنية.

كما تعتني سيلينا بمحيط عينيها خاصة أنها تختبر السهر لساعات متأخرة من الليل، لذا فهي تستخدم كريم العيون Kiehl’s Creamy Eye Treatment الغني بزيت الأفوكادو والذي يرطب محيط العينين ويحميها من أعراض التعب والإرهاق.

أما بالنسبة إلى مكياجها، فهي تتقن اختيار المستحضرات التي تناسب نوع بشرتها وتمنحها ملامح جذابة دون أن تبالغ في التبرّج. فهي تستخدم كريم أساس بتركيبة ناعمة ولطيفة من شانيل CHANEL وهو Vitalumière Aqua يحتوي على نسبة لا بأس بها من الحماية. يمنح بشرتها لوناً متجانساً وطبيعياً.

كما أنها تزيّن محيط عينيها بكونسيلر من نارس Nars وهو Radiant Creamy Concealer ذات التركيبة الناعمة التي تخفي الهالات السوداء بطريقة طبيعية وتمنح العينين مظهراً مشرقاً.

ولكي تضفي لمسة إشراق على مكياجها، تضع سيلينا من علامة نارس Nars أيضاً بوردة Nars Light Reflecting Pressed setting Powder التي تعمل على تثبيت المكياج ومنح البشرة لوناً مشرقاً.

ولكي تزيد من وهج ملاحها، وتحصل على مكياج برونزي ساحر، تستخدم سيلينا مستحضر كونتورينغ Charlotte Tilbury Filmstar Killer Cheekbones ذات الدرجات الترابية، والذي يناسب لون عينيها البنيتين.

وهي بالطبع لا تستغني عن الماسكرا المفضّلة بالنسبة إليها Maybelline Great Lash Mascara والتي تزيد من كثافة رموشها وتجعلها تبدو أطول وأكثر جاذبية.